Экономика

10:47 04.12.2019

Украина за 11 мес. снизила добычу газа на 1,1%

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Украина за 11 мес. снизила добычу газа на 1,1%

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2019 года снизилась, по оперативным данным, на 1,1% (на 210,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18 млрд 851,4 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 13 млрд 613,7 млн куб. м (-3,2% к январю-ноябрю-2018), ПАО "Укрнафта" – 1 млрд 58,9 млн куб. м (+7,8%), другими компаниями – 4 млрд 178,8 млн куб. м (+4%).

В ноябре-2019 добыча газа составила 1 млрд 678,3 млн куб. м (-4,8% к ноябрю-2018), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1,194 млрд куб. м (-9%), "Укрнафты" – 95,5 млн куб. м (+3,2%), других компаний – 388,8 млн куб. м (+8,5%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году по данным УТГ увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд куб. м. В том числе добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #добыча_газа #укртрансгаз
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