Экономика

10:49 03.12.2019

IKEA решила открыть магазин в Украине после запуска e-commerce весной-2020

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IKEA решила открыть магазин в Украине после запуска e-commerce весной-2020

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, обновила план выхода на украинский рынок, решив сначала запустить электронную коммерцию.

"Для того, чтобы как можно скорее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам, доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года", - говорится в ответе компании на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом в ней подтвердили намерение открыть физический магазин в Киеве.

"IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно скорее после запуска электронной коммерции", - отметили в компании.

Как сообщалось, летом-2019 IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года.

В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыт в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

Теги: #ритейл #ikea
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