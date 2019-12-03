Экономика

09:20 03.12.2019

Оценка роста ВВП Южной Кореи в III квартале осталась на уровне 0,4%

1 мин читать

Рост ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2019 года замедлился более чем вдвое по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи.

Объем ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, как и сообщалось изначально. Во втором квартале рост составлял 1%.

Подъем ВВП в годовом выражении в третьем квартале составил 2%, как и в апреле-июне. Показатель также совпал с предварительным значением.

Объем южнокорейского экспорта в октябре снизился по итогам 11-го месяца подряд, причем падение усилилось по сравнению с предыдущим месяцем на фоне сохраняющейся напряженности в мировой торговле.

В 2018 году темпы экономического роста в Южной Корее замедлились до минимальных за шесть лет 2,7% по сравнению с 3,1% с 2017 году.

ЦБ страны на прошлой неделе снизил прогноз роста ВВП до 2% с 2,2% в текущем году и до 2,3% с 2,5% - в 2020-м.

Теги: #корея #макропоказатели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 29.08.2019
Суд в Южной Корее отправил на пересмотр дело "наследника Samsung"

Суд в Южной Корее отправил на пересмотр дело "наследника Samsung"

13:47 19.08.2019
Бойкот японских товаров в Южной Корее набирает обороты на фоне дипломатического конфликта

Бойкот японских товаров в Южной Корее набирает обороты на фоне дипломатического конфликта

13:10 29.07.2019
Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

11:44 29.07.2019
Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

19:34 19.07.2019
В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

11:13 20.06.2019
Корейская GS E&C построит в Закарпатской области 2 СЭС общей мощностью 24 МВт

Корейская GS E&C построит в Закарпатской области 2 СЭС общей мощностью 24 МВт

10:23 25.04.2019
Путин обсудил с Ким Чен Ыном возможности улучшения ситуации на Корейском полуострове

Путин обсудил с Ким Чен Ыном возможности улучшения ситуации на Корейском полуострове

13:23 15.04.2019
S&P подтвердило рейтинги Грузии на уровне "ВВ-/В", изменило прогноз на "позитивный"

S&P подтвердило рейтинги Грузии на уровне "ВВ-/В", изменило прогноз на "позитивный"

15:59 30.12.2018
Ким Чен Ын в традиционном новогоднем выступлении постарается не провоцировать США

Ким Чен Ын в традиционном новогоднем выступлении постарается не провоцировать США

14:55 12.12.2018
Спикеры парламентов Украины и Республики Корея подписали Меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран

Спикеры парламентов Украины и Республики Корея подписали Меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен – топ-менеджер НАК

Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

"Кернел" заключил первый беспоставочный валютный форвард на украинском рынке

ПОСЛЕДНЕЕ

Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

Госгеонедр запустила data-room по трем выставленным на СРП-конкурсы участкам

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Volkswagen

Цены на нефть растут во вторник

Минэкоэнерго: решения о смене руководства "Укрэнерго" и "Нафтогаз" не входят в компетенцию министерства

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

ЕЦБ будет действовать "решительно" для достижения цели по инфляции в еврозоне - Лагард

Кабмин утвердил порядок органического производства и обращения органической продукции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА