Оценка роста ВВП Южной Кореи в III квартале осталась на уровне 0,4%

Рост ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2019 года замедлился более чем вдвое по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи.

Объем ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, как и сообщалось изначально. Во втором квартале рост составлял 1%.

Подъем ВВП в годовом выражении в третьем квартале составил 2%, как и в апреле-июне. Показатель также совпал с предварительным значением.

Объем южнокорейского экспорта в октябре снизился по итогам 11-го месяца подряд, причем падение усилилось по сравнению с предыдущим месяцем на фоне сохраняющейся напряженности в мировой торговле.

В 2018 году темпы экономического роста в Южной Корее замедлились до минимальных за шесть лет 2,7% по сравнению с 3,1% с 2017 году.

ЦБ страны на прошлой неделе снизил прогноз роста ВВП до 2% с 2,2% в текущем году и до 2,3% с 2,5% - в 2020-м.