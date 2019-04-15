S&P подтвердило рейтинги Грузии на уровне "ВВ-/В", изменило прогноз на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Грузии в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВ-", краткосрочные - "В", прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства.

По оценке S&P, позитивный прогноз отражает мнение агентства о том, что экономика Грузии будет поддерживать сравнительно высокие темпы роста даже в условиях сложной внешней среды.

"Пересмотр прогноза также отражает наши ожидания того, что страна продолжит выполнять условия финансируемой Международным валютным фондом (МВФ) программы (. . .), что должно укрепить валютные резервы, сохранить доверие инвесторов и закрепить ее фискальную политику", - говорится в пресс-релизе.

При этом аналитики агентства отмечают, что рейтинги Грузии по-прежнему поддерживаются относительно сильными институциональными механизмами в региональном сравнении, и ожидают, что чистый государственный долг страны в целом останется сдержанным и к концу 2022 года приблизится к 40% ВВП.

S&P положительно оценивает текущие и планируемые реформы и инициативы в Грузии и считает, что они внесут дополнительный позитивный вклад в экономический рост. Речь идет о предпринимаемых правительством мерах по обеспечению фискальной и монетарной стабильности, в том числе по ответственному кредитованию и пруденциальному регулированию финансового сектора. Кроме того, отмечается, что плавающий обменный курс и независимость Национального банка способствуют гибкости денежно-кредитной политики, а также нейтрализации шоков и негативного воздействия на экономику.

Среди рисков агентство отмечает, в частности, уязвимость платежного баланса, включая его зависимость Грузии от импорта и значительный внешний долг, а также высокий уровень долларизации, возможное сокращение прямых иностранных инвестиций после завершения крупных инфраструктурных проектов.

"Тем не менее, мы ожидаем, что разумная политика должна поддерживать устойчивый рост ВВП в среднем на 4% в год в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении агентства. S&P полагает также, что Национальный банк Грузии в целом достигнет целевого показателя инфляции в 3% в течение следующих четырех лет.

В пресс-релизе отмечается, что если в 2019 году Грузия продемонстрирует экономический рост выше прогнозируемого (4,5% ВВП) и улучшение показателей, в частности, по экспорту и росту валютных резервов, то агентство может повысить ее суверенный рейтинг.

Как сообщалось, в феврале текущего года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной и национальной валюте с "BB-" до "ВВ" со "стабильным" прогнозом. При этом потолок странового рейтинга Грузии был повышен с "BB" до "BBB-".

ВВП Грузии в 2018 году вырос на 4,7% после роста на 4,8% годом ранее. Правительство Грузии прогнозирует увеличение ВВП страны в 2019 году на 4,5%. Такой же рост прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития. Всемирный банк и МВФ ожидают роста экономики страны в этом году на 4,6%, Азиатский банк развития - на 5%.