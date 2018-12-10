Инфляция в Белоруссии в январе-ноябре составила 4,8%, в ноябре - 0,6%

Потребительские цены в Белоруссии в ноябре 2018 года выросли на 0,6% после роста на 0,5% в октябре, по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены увеличились на 4,8%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция (ноябрь 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года) составила 5%.

Цены на продовольственные товары в январе-ноябре выросли на 4,5% (в ноябре - на 1,2%). Непродовольственные товары за январь-ноябрь подорожали на 3,9%, платные услуги - на 6,8% (за ноябрь и те, и другие почти не изменились в цене).

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в январе-ноябре 2018 года составила 4,5%, в том числе в ноябре - 0,4%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики Белоруссии на 2018 год, инфляция запланирована на уровне не выше 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).

Нацбанк страны ранее объявлял, что ожидает прирост потребительских цен по итогам года в пределах 5,5%.

В 2017 году инфляция в Белоруссии замедлилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году. По прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Белоруссии не превысит 5%.