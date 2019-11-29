JP Morgan ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019г до 4%

Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП, при этом в 2020-м по-прежнему ожидают 3,8%-ный ВВП, свидетельствуют материалы обновленного в ноябре прогноза.

"Рост экономики ускорится в этом году примерно к 4%. Но, несмотря на толчок к инвестициям, мы прогнозируем умеренное замедление в 2020 году на фоне снижения транзита газа и некоторого негативного краткосрочного воздействия земельной реформы", – поясняют аналитики.

Согласно материалам, в 2021 году рост экономики повысится до 4,5%.

При этом аналитики не изменили прогноз курса гривни в 2019 году – 25 грн/$1 при некотором ослаблении курса нацвалюты в дальнейшем: в 2020-м – 26,5 грн/$1, в 2021-м - 27,5 грн/$1.

В то же время аналитики JP Morgan ухудшили прогноз дефицита текущего счета в 2019 году – с 2,8% ВВП в октябрьском обзоре до 2,9% ВВП, однако улучшили ожидания этого показателя в 2020-м – с 3,8% до 3,4%. В 2021-м дефицит текущего счета ожидается на уровне 5%.

Эксперты ожидают утверждения новой программы с МВФ в первом квартале 2020 года, после чего Украина в течение года получит два транша.

"Основные требования касаются земельной реформы, законопроект которой прошел первое чтение и предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, и поправок в банковское законодательство, которые предотвратили бы отмену национализированного банка (ПриватБанка – ИФ) и, вероятно, вскоре будут зарегистрированы в парламенте", – отмечается в прогнозе.

JP Morgan также отметил единодушное решение членов монетарного комитета Национального банка Украины снизить учетную ставку в октябре с 16,5% до 15,5%, причиной чему послужило замедление темпов инфляции.

Согласно ожиданиям JP Morgan, инфляция в стране в 2019 году будет на уровне 6,5%, в 2020-м снизится до 5,7%. Таким образом, в следующем году аналитики ожидают дальнейшего снижения учетной ставки.