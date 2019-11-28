Экономика

19:11 28.11.2019

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL - СМИ

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Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL - СМИ

Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода OPAL, внутреннего газопровода системы "Северный поток", сообщает в четверг Польское радио.

По его данным, в сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским "Газпромом", однако Германия успела подать апелляцию.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода "Северный поток" позволит "Газпрому" перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши, отмечает радио.

Власти в Варшаве подчеркивают, что поставки газа из России угрожают энергетической безопасности ЕС, в то время как Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

Теги: #апелляция #opal #германия
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