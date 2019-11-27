Экономика

10:59 27.11.2019

Прибыль НБУ к распределению за 9 мес.-2019 составила около 30 млрд грн

2 мин читать
Прибыль НБУ к распределению за 9 мес.-2019 составила около 30 млрд грн

Прибыль Национального банка Украины (НБУ) к распределению по итогам января-сентября 2019 года составляет около 30 млрд грн несмотря на полученный за этот период из-за укрепления гривни на 13% убыток в 12,3 млрд грн, сообщил центробанк во вторник.

"Финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в размере 42,4 млрд грн, что компенсируется соответствующим резервом переоценки - 80,4 млрд грн", – пояснил такой показатель НБУ.

Центробанк напомнил, что закон о госбюджете на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком 40,7 млрд грн.

Регулятор также отметил, что за девять месяцев текущего года его валюта баланса уменьшилась на 8,5% - до 959,7 млрд грн.

"Главным образом это уменьшение связано с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда (МВФ). Учитывая то, что валютные статьи составляют более 60% всех активов Национального банка, на уменьшение валюты баланса существенно повлияло также снижение курса иностранных валют к гривне", - прокомментировал НБУ.

Центробанк указывает, что его международные валютные резервы за девять месяцев 2019 года увеличились на $600 млн - до $21,4 млрд.

"В части обязательств Нацбанка за 9 месяцев 2019 значительно выросли остатки средств банков (на 38%), государственных и других учреждений (на 88%). Зато сумма депозитных сертификатов сократилась на 3%", - добавил регулятор.

Нацбанк напомнил, что в 2019 году он перечислил в госбюджет согласно консолидированной финотчетности банка за 2018 год 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено в госбюджете-2019.

Теги: #нацбанк #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:52 27.11.2019
"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил чистую прибыль на 24%

"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил чистую прибыль на 24%

11:32 22.11.2019
Прибыль банковской системы за 10 мес.-2019 увеличилась в 3,5 раза

Прибыль банковской системы за 10 мес.-2019 увеличилась в 3,5 раза

14:43 21.11.2019
Счетная палата обвиняет НБУ в неэффективных управленческих решениях, НБУ опровергает

Счетная палата обвиняет НБУ в неэффективных управленческих решениях, НБУ опровергает

10:20 15.11.2019
НБУ упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте

НБУ упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте

16:07 14.11.2019
Совет НБУ переизбрал главой Данилишина

Совет НБУ переизбрал главой Данилишина

10:37 14.11.2019
Группа Cereal Planet за 9 мес. сократила чистую прибыль в 2,2 раза

Группа Cereal Planet за 9 мес. сократила чистую прибыль в 2,2 раза

18:39 08.11.2019
Пять банков генерируют почти 85% потребности в дополнительном капитале - НБУ

Пять банков генерируют почти 85% потребности в дополнительном капитале - НБУ

14:38 08.11.2019
Крупные банки должны более тщательно работать над созданием запаса прочности на случай жесткого кризиса – НБУ

Крупные банки должны более тщательно работать над созданием запаса прочности на случай жесткого кризиса – НБУ

18:35 29.10.2019
НБУ с 5 ноября отменил лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц

НБУ с 5 ноября отменил лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц

04:32 11.10.2019
ArcelorMittal направил на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

ArcelorMittal направил на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

Украина в октябре привлекла около EUR250 млн от Cargill - Минфин

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября

Минфин благодаря спросу в 7,7 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 12,4%

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут в Брюсселе 29 ноября - источник

Авиационные власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты годности на самолеты 737 MAX

Украина в октябре привлекла около EUR250 млн от Cargill - Минфин

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября

Минэкоэнерго Украины обнародовало проект изменений в постановление о ПСО с внедрением фиксированной цены на газ на январь-апрель

Украина спустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020

Зеленский верит, что "Государство в смартфоне" облегчит жизнь гражданам и усложнит - коррупционерам

Минфин благодаря спросу в 7,7 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 12,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА