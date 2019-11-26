Экономика

19:07 26.11.2019

Украина спустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020

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Украина спустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020

Украина спустилась на 11 пунктов до 65-го места в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PwC.

Согласно исследованию, бизнес тратит 327,5 часа в год на налоговый учет, а по длительности учета НДС Украина заняла 176 место из 190.

Согласно материалам исследования, Польша спустилась с 69 места на 77, Молдова улучшила свой показатель с 35 до 33 места, Беларусь не изменила свое место в рейтинге – 99, а Россия опустилась с 53-го на 58-е.

Список возглавили Бахрейн, Гонконг и Катар.

Теги: #налоги #украина #рейтинг
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