Экономика

09:43 26.11.2019

Международные кредиторы ULF и "Авангарда" инициируют встречу с премьером Украины

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Международные кредиторы ULF и "Авангарда" инициируют встречу с премьером Украины

Группа международных кредиторов агрохолдингов "Укрлендфарминг" (группа ULF) и "Авангард", принадлежащих Олегу Бахматюку, предложила премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF.

"Поскольку объем таких долговых требований является значительным, а также учитывая тот факт, что соответствующие международные кредиторы представляют важных для Украины зарубежных инвесторов, мы будем очень благодарны, если могли бы в ближайшее время получить вашу оценку ситуации, в которой оказалась группа ULF", – говорится в письме кредиторов, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, он направлен от имени Gramercy Funds Management LLC, Экспортно-импортного банка США, Pala Assets Limited и Экспортно-кредитного агентства Королевства Дания EKF, а также от имени членов координационного комитета, представляющего интересы независимых международных кредиторов ULF и "Авангарда". Международную группу кредиторов представляет компания Rothschild & Co, представители которой готовы прибыть в Киев для обсуждения этого вопроса.

В письме уточняется, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляет примерно $1,65 млрд и состоит из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк). В свою очередь, долг перед международными кредиторами состоит из около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками (и их соответствующими страховщиками кредитного риска). Согласно документу, совокупные основные долговые обязательства группы ULF перед членами коордкомитета составляют примерно $370 млн,

"Как вам, наверное, известно, значительная часть финансовых обязательств группы ULF находится в состоянии дефолта, начиная с 2017 года. Решение для этой ситуации пока не найдено, несмотря на неоднократные попытки согласования реструктуризации с группой ULF и ее конечным бенефициарным владельцем Олегом Бахматюком", – напоминают кредиторы.

Как сообщалось, МВД Украины на минувшей неделе по заявлению Национального антикоррупционного бюро Украина (НАБУ) объявило в розыск Бахматюка по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года стабилизационного кредита на 1,2 млрд грн (около $50 млн по текущему курсу) VAB Банку, владельцем которого на то время был Бахматюк. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по этому делу экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также родную сестру Бахматюка (заочно) и еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ - 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк заявил агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и одной из его целью является сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

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Теги: #укрлендфарминг #авангард #гончарук #кредиторы
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