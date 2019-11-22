DCH Ярославского планирует реализовать проект "Экополис ХТЗ" в 2020-2032гг за 5 фаз

Группа DCH Александра Ярославского в 2020 году намерена начать реализацию проекта редевелопмента территории Харьковского тракторного завода (ХТЗ) в многофункциональную экосистему для бизнеса – "Экополис ХТЗ", который будет включать пять фаз реализации и, как ожидается, завершится до 2033 года, сообщает Всеукраинское объединение индустриальных парков в Facebook.

"Зона охвата проекта – более 1 млн чел. К площадке проведены все необходимые коммуникации, включая железнодорожные пути. "Экополис-ХТЗ" будет состоять из индустриального парка, технопарка, распределительного центра для онлайн торговли, логистического комплекса, торгового кластера, исследовательского, образовательного и медицинского центров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на Ярославского, в реализацию проекта планируется инвестировать около $1 млрд.

Согласно сообщению, общая площадь "Экополиста ХТЗ" превысит 150 га в пределах Харькова, площадь зданий и сооружений – более 550 тыс. кв. м.

Действующее тракторное производство ХТЗ станет одним из якорных резидентов "Экополиса", а технопарк станет будущей резиденцией IT-отрасли Харькова.

"На сегодня количество специалистов IT-отрасли Харькова и области превышает 25 тыс. чел. и эта цифра непрерывно растет:к 2020 году дефицит качественных офисных площадей для IT-компаний достигнет 60 тыс. кв. м. На базе технопарка также разместятся бизнес-инкубатор и акселератор для стартапов", - говорится в презентационном видеоролике.

В состав исследовательского центра войдут агротехнологический кластер, а образовательный кластер будет включать высшие учебные заведения и бизнес-школу, в том числе Харьковский физико-технический институт, Каразинскую школу бизнеса, Институт Конфуция и др.

"Еще одним кластером "Экополиса ХТЗ" станет распредцентр для онлайн-торговли, которая в Украине демонстрирует впечатляющие темпы роста: только в 2019 году объем рынка электронной коммерции увеличился на 25% до $3,5 млрд", - говорится в видеоролике.

В сообщении напоминается, что статус индустриального парка, который будет закреплен за "Экополисом ХТЗ", предполагает налоговые и таможенные преференции для иностранных и местных инвесторов.

Как сообщалось, год назад Ярославский оценивал инвестиции в реализацию проекта редевелопмента ХТЗ в $2-3 млрд.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

Кроме того, в октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также о готовности участвовать в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) и "Харьковоблэнерго".

Производитель тракторов ХТЗ в 2018 году завод получил 81,38 млн грн убытка против чистой прибыли 203,06 млн грн годом ранее, чистый доход сократился на 12,6% - до 623,61 млн грн (в 2016-м предприятие находилось в вынужденном простое, завершив год с убытком 667,36 млн грн).