РФ введет пошлины на бесшовные трубы из КНР и оцинкованный прокат из Украины и КНР на 5 лет

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговли правкомиссии по экономическому развитию и интеграции (ее курирует Минэкономразвития РФ) поддержала проект по введению антидемпинговой пошлины на ввозимые из КНР на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) горячедеформированные бесшовные трубы из коррозионной стали в размере 15,5% сроком на 5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением подкомиссии.

Согласно опубликованному в сентябре докладу ЕЭК, за период с 2015 по 2017 год объем видимого потребления данного товара на рынке ЕАЭС увеличился на 62,1%, объем импорта товара из КНР при этом вырос в 6,9 раза, а в период расследования (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) показатели увеличились на 42,4% и в 2 раза соответственно. При этом цена бесшовных труб из коррозионной стали, происходящих из КНР, на протяжении периода расследования была ниже цены товара, реализованного на рынке союза, как в долларовом, так и в рублевом выражении. Инициаторами расследования выступили "Волжский трубный завод", входящий в "Трубную металлургическую компанию", и группа "ЧТПЗ".

Подкомиссия также одобрила проект решения о применении антидемпинговой меры в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины в размере 12,69-23,9% сроком на 5 лет.

Как сообщалось, департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предлагал ввести антидемпиновую пошлину для украинского "ММК им. Ильича" и других производителей из Украины на уровне 23,9%, для китайской Angang Steel - 17%, Shandong Esdawn Metal Technology Development - 15,2%, Xinjiang Bayi Iron & Steel - 14,39%, Donge Yike Panel - 12,69%, Shandong Sino Steel, GansuJiu Steel Group Hongxing Iron and Steel и Dalian Posco Co. - 14,93%. Для остальных китайских производителей проката - 17%.

Инициаторами расследования ЕЭК выступили "Магнитогорский металлургический комбинат", "Новолипецкий металлургический комбинат" и "Северсталь".