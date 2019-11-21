Экономика

10:35 21.11.2019

ПриватБанк считает аренду заводом Коломойского парковки у главного офиса банка в Днепре попыткой дестабилизировать работу банка

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ПриватБанк считает аренду заводом Коломойского парковки у главного офиса банка в Днепре попыткой дестабилизировать работу банка

Покупка права на эксплуатацию парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.), совладельцами которого являются экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, нацелена на дестабилизацию работы банка, считает финансовое учреждение.

"Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны", - прокомментировали результаты аукциона в ProZorro в пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 19 ноября НЗФ купил на аукционе право на годичную эксплуатацию парковки на 144 машины возле главного офиса ПриватБанка в Днепре, который на этой парковке недавно пикетировали работники завода. При стартовой цене в 86,4 тыс. грн НЗФ предложил 1,005 млн грн. На лот также претендовали ПриватБанк (его максимальное предложение – 1 млн грн), профсоюз сотрудников главного офиса ПриватБанка (251 тыс. грн), ФЛП Роман Овчаров (240 тыс. грн) и связанный с Коломойский "Днипроазот" (1,003 млн грн).

В мае 2018 года Нацбанк Украины подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Хозсуд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которого выступил НЗФ. Завод обязался погасить за 12 месяцев весь долг 21 млн грн равными частями без комиссии, однако уже 6 сентября досрочно выполнил обязательства перед НБУ. Однако 20 сентября около 500 рабочих НЗФ прибыли на 10 автобусах к главному офису ПриватБанка с протестом против мирового соглашения НЗФ с Нацбанком, связанного с кредитом рефинансирования ПриватБанку.

НБУ заявил, что протест под главным офисом ПриватБанка, который не является стороной мирового соглашения, является провокацией и попыткой давления на банк. Он также добавил, что заявления руководства завода о невозможности выплаты зарплаты работникам из-за соглашения являются безосновательными.

ПриватБанк 11 октября в судебном порядке потребовал от НЗФ как от организатора многодневного пикета главного офиса банка в Днепре полного возмещения расходов не эвакуацию более чем 300 сотрудников центра поддержки клиентов банка.

По состоянию на 19 ноября работники ферросплавных заводов, связанных с Коломойским, пикетировали киевский офис ПриватБанка.

Теги: #днепр #приватбанк
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