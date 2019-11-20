Экономика

10:00 20.11.2019

АМПУ потребует от России более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах

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АМПУ потребует от России более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым, говорится в сообщении на сайте администрации.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн", - подчеркнули в АМПУ.

Ранее АМПУ предоставила исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

"В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которая действует от 1998 года, АМПУ планирует направить до конца 2019 года.

Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

"Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП "АМПУ" судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины", - отметили на предприятии.

Как сообщалось, 16 марта 2014 года был проведен противоречивший украинской Конституции референдум о присоединении Крыма к России, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ.

Немногим позже Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением действий России по присоединению Крыма, ООН признала незаконность крымского референдума, и заявила о притеснении крымских татар и украинцев на полуострове.

Генассамблея ООН 27 марта 2014 года большинством голосов поддержала резолюцию относительно территориальной целостности Украины. За принятие документа на заседании Генассамблеи проголосовало 100 государств, против – 11, воздержалось – 58.

Теги: #крым #рф #морпорт #ампу #убытки
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