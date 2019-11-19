Экономика

19:05 19.11.2019

Закон об анбандлинге открыл путь к созданию нового оператора ГТС в соответствии с Третьим энергопакетом

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Закон об анбандлинге открыл путь к созданию нового оператора ГТС в соответствии с Третьим энергопакетом

Принятый Верховной Радой 15 ноября законопроект об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) сформировал необходимые условия для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), соответствующего требованиям Третьего энергетического пакета, считают в Секретариате Энергетического сообщества.

"Принятый закон сформировал необходимые условия для создания независимого системного оператора в соответствии с Третьим энергетическим пакетом согласно Договору об Энергетическом сообществе. После нескольких лет инерции и политической борьбы закон устранил одну из главных помех для соблюдения требований в газовом секторе и продления долгосрочного транзита газа из России", – отмечено в релизе на сайте организации.

Несмотря на то, что принятие закона является первым важным шагом, дальнейшие меры, включая подписание соглашений между компаниями и органами власти, будут приняты быстро, надеются в Энергосообществе.

Анбандлинг оператора ГТС должен быть одобрен украинским регулятором с последующей позитивной оценкой со стороны Секретариата.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации ОГТСУ.

22 ноября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрит предварительное решение о сертификации.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Теги: #гтс #закон #транзит #отделение
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