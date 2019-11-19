Авиакомпании за 10 мес. осуществили более 290 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины – "Украэрорух"

Украинские и зарубежные авиакомпании за 10 месяцев 2019 года выполнили 290331 полет в воздушном пространстве Украины, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Согласно статистике предприятия, украинские авиакомпании выполнили 95,21 тыс. рейсов, иностранные – 195,121 тыс. рейсов. Оба показателя имеют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 3,7% и 16,8%, соответственно.

В "Украэрорухе" подчеркнули, что после закрытия части воздушного пространства над временно оккупированной территорией Крыма, учитывая территориальные воды, закрытие зоны ООС включительно с буферной зоной, а также после прекращения авиасообщения между Украиной и РФ, количество полетов в воздушном пространстве Украины резко уменьшилось: за 12 месяцев 2016 этот показатель составлял 214,3 тыс. полетов, тогда как в 2013 году общее количество полетов над Украиной за год составило 534,6 тыс.

"Основное падение объемов за последние пять лет произошло на транзитных направлениях. За 10 месяцев этого года количество транзитных полетов на 58,8% меньше по сравнению с таким же периодом 2013 года. Также за 10 мес. текущего года сократилось и количество внутренних рейсов - на 17,1% меньше по сравнению с 2013 годом. Положительная динамика наблюдается только на международных рейсах, число которых по сравнению с 2013 годом увеличилась на 13,5%", - подчеркнули в "Украэрорухе".

По данным предприятия, с 2017 года в целом ситуация постепенно начала улучшаться, хотя показателей 2013 года Украина до сих пор не достигла.