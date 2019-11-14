Экономика

16:25 14.11.2019

ФГИ в 2020г планирует приватизировать не менее 5 госпредприятий

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ФГИ в 2020г планирует приватизировать не менее 5 госпредприятий

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука.

Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".

Государство намерено оставить в своей собственности из 3,643 тыс. государственных предприятий 766, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

"Уже отобрано 1399 госпредприятий, согласовано 737 из них, и еще 482 в процессе передачи", - сказал Кухта.

При этом он добавил, что доходность госактивов должна вырасти до 5%, в значительной степени за счет приватизации.

Теги: #приватизация #фги
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