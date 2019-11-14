Группа Cereal Planet за 9 мес. сократила чистую прибыль в 2,2 раза

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей круп в стране, в январе-сентябре 2019 года получила EUR88 тыс. чистой прибыли, что в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Согласно отчету холдинговой компании группы Cereal Planet PLС (Кипр) на Варшавской фондовой бирже, ее выручка уменьшилась на 9,9% - до EUR12,88 млн, валовая прибыль – на 9,1%, до EUR2,66 млн.

В июле-сентябре 2019 года компания сократила чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с третьим кварталом-2018 – до EUR62 тыс., выручку - на 19,8%, до EUR4,06 млн. В то же время валовая прибыль Cereal Planet в указанный период 2019 года незначительно возросла - до EUR956 тыс.

Согласно отчету, в третьем квартале 2019 года компания сократила производство круп на 42% - до 8,43 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной снижения было падение производства гороха на 69% - до 3,64 тыс. тонн.

В целом за девять месяцев 2019 года Cereal Planet уменьшила производство круп на 41% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года - до 22,13 тыс. тонн. Падение показателей произошло за счет снижение производства гороха на 73% - до 7,62 тыс. тонн (связано с более низким потреблением на азиатском рынке) и прекращения производства крупы ячменной.

Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под ТМ "Олимп" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 30 стран мира.

Cereal Planet, по ее данным, занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем производства - 4,5-5 тыс. тонн.

Собственниками ГК являются Анатолий и Александр Власенко (33,54% и 29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%).

Cereal Planet в январе-июне 2019 года получила чистую прибыль в размере EUR26 тыс., что в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Выручка за указанный период снизилась на 4,4% - до EUR8,82 млн.

По итогам 2018 года Cereal Planet получила EUR162 тыс. чистой прибыли, что соответствует показателю за 2017 год, ее продажи выросли на 1,5% - до EUR18,9 млн.