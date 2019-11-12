Экономика

14:38 12.11.2019

Правление НБУ готово выступить поручителем экс-работников Нацбанка в деле VAB банка

1 мин читать
Правление НБУ готово выступить поручителем экс-работников Нацбанка в деле VAB банка

Правление Национального банка Украины (НБУ) прибыло к зданию Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где должны рассматриваться решения о мере пресечения и залогах в отношении бывших работников НБУ, которых Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняет в злоупотреблении при предоставлении стабкредита VAB банку (Киев) в 2014 году, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения", – сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Она подчеркнула, что правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.

Теги: #vab #vab_банк #нбу #рожкова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:56 12.11.2019
САП обвиняет перового зама Гонтаревой Писарука в сговоре с экс-владельцем VAB Банка Бахматюком

САП обвиняет перового зама Гонтаревой Писарука в сговоре с экс-владельцем VAB Банка Бахматюком

13:20 12.11.2019
НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

11:02 12.11.2019
Глава правления НБУ срочно возвращается в Украину из загранкомандировки в связи с делом VAB Банка

Глава правления НБУ срочно возвращается в Украину из загранкомандировки в связи с делом VAB Банка

10:44 12.11.2019
Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ

Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ

09:21 12.11.2019
Бахматюк предлагает поэтапно погасить 8 млрд грн долгов VAB Банку и "Финансовой инициативе", планирует вернуться в Украину

Бахматюк предлагает поэтапно погасить 8 млрд грн долгов VAB Банку и "Финансовой инициативе", планирует вернуться в Украину

09:18 12.11.2019
НАБУ задержало бывших и действующих руководителей НБУ по делу стабкредита VAB банка

НАБУ задержало бывших и действующих руководителей НБУ по делу стабкредита VAB банка

20:12 11.11.2019
Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

19:37 11.11.2019
НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

13:20 11.11.2019
НБУ установил справочный курс гривни на уровне 24,51 грн/$1

НБУ установил справочный курс гривни на уровне 24,51 грн/$1

19:31 08.11.2019
НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Урожай зерновых в Украине в 2019г предварительно составит 74 млн тонн

Бахматюк предлагает поэтапно погасить 8 млрд грн долгов VAB Банку и "Финансовой инициативе", планирует вернуться в Украину

Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

ПОСЛЕДНЕЕ

Хорватия планирует перейти на евро до 2024 года

"Нова Пошта" начала доставлять товары с Rozetka в Молдову

Мининфраструктуры к концу 2019г намерено представить обновленные "Укравтодор" и "Укртрансбезопасность", запустить е-ТТН

Товарооборот сети супермаркетов "АТБ" за 9 мес. достиг 86,3 млрд грн

Запрет на покупку земли иностранцам уменьшит конкуренцию, но это соответствует европейской практике – ВБ

Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Vodafone сократил убыток в I финполугодии, улучшил прогноз

Европейские рынки акций растут на фоне надежд на отсрочку пошлин на автомобили из ЕС

ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА