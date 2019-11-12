Правление НБУ готово выступить поручителем экс-работников Нацбанка в деле VAB банка

Правление Национального банка Украины (НБУ) прибыло к зданию Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где должны рассматриваться решения о мере пресечения и залогах в отношении бывших работников НБУ, которых Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняет в злоупотреблении при предоставлении стабкредита VAB банку (Киев) в 2014 году, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения", – сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Она подчеркнула, что правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.