НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому, экс-директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн.

"Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн", – говорится в сообщении НАБУ во вторник.

Согласно ему, всего о подозрении было сообщено восьми лицам, в том числе бывшим должностным лицам VAB Банка – главе наблюдательного совета, заместителю главы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.

"Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", – уточнили правоохранители.

НАБУ указывает, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. "Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства согласилось с его предложением", – утверждает НАБУ.

По его данным, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке: в ходе досудебного следствия экспертиза установила, что реальная ее стоимость составляла 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных банком.

Правоохранители отметили, что стабкредит на 1,2 млрд грн, предоставленный на два года, так и не был возвращен, как и полученный ранее VAB Банком от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд грн.

НАБУ напомнило, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года, однако в феврале 2019 года бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за Национальной полицией, следователи которой 9 августа этого года закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления. Однако в сентябре 2019 постановление о закрытии отменил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, который признал подследственность по делу детективами Национального бюро.

"Сейчас следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны", – отмечается в релизе.

Как сообщалось, НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Олег Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

В апреле 2014 года главой набсовета VAB Банк была переизбрана член совета директоров группы компаний "Укрлендфарминг" и председатель совета директоров Avangardco IPL.

Заместителем главы правления банка до 18 ноября 2014 года был Алексей Саливон, занимавший эту должность с 2010 года.

Писарук пришел в Нацбанк на должность первого замглавы НБУ по приглашению тогдашнего руководителя Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая сейчас работает в Лондоне, отказывается приезжать на допросы прокуратуры по "делу Курченко" в Украине, считая обвинения против нее сфабрикованными, и предлагает дать показания в Лондоне.

Писарук имеет более чем 25 лет опыта работы в банковской сфере. Занимал должность первого заместителя главы НБУ до конца 2015 года. До прихода в НБУ был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), а с января 2001 года по июнь 2007 года занимал должность главы правления "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом Международного валютного фонда (МВФ) по финансовому сектору, а с октября этого года – главой правления Райффайзен банк Аваль – крупнейшего на украинском рынке банка с иностранным капиталом.

В нынешнем правлении НБУ из состава правления образца октября 2014 года работает только глава НБУ Яков Смолий, сменивший на этом посту Гонтареву в марте 2018 года.

Каленский на момент выдачи стабкредита VAB Банку руководил главным управлением НБУ по Киеву и области. Ранее в его послужном списке были должности главы Государственной таможенной службы, замминистра и госсекретаря Минфина, главы Главного контрольно-ревизионного управления Украины. До назначения членом совета НБУ в апреле 2018 года Каленский был директором центрального хранилища НБУ.