Экономика

19:37 07.11.2019

"Бритиш Американ Тобакко Украина" намерена 8 ноября начать восстановление производства в Прилуках

2 мин читать
"Бритиш Американ Тобакко Украина" намерена 8 ноября начать восстановление производства в Прилуках

"Бритиш Американ Тобакко Украина", одна из крупнейших табачных компаний, после встречи 7 ноября с президентом Владимиром Зеленским и министрами заявила о восстановлении производства на заводе "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.), начиная с 8 ноября 2019 года.

"Сегодня мы провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами правительства. Я хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла урон нашей индустрии и экономике страны в целом. Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - говорится в обнародованом заявлении компании.

Как сообщалось, "Бритиш Американ Тобакко Украина" 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки". Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты. Затем компания обратилась в Государственную фискальную службу (ГФС) с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн грн.

"JTI Украина", крупная табачная компания, 22 октября заявила об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в том же законопроекте.

Европейская бизнес ассоциация 23 октября обратилась к президенту Украины с просьбой не подписывать закон №1049, содержащий норму о регулировании цен на рынке табачной продукции, так как это может оказать значительное негативное влияние на бизнес, экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.

В начале октября табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Теги: #табак #производство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:29 25.10.2019
Холодницкий сообщил, что зарегистрировано уголовное производство по нардепу из "Слуги народа" Медянику

Холодницкий сообщил, что зарегистрировано уголовное производство по нардепу из "Слуги народа" Медянику

10:29 18.10.2019
British American Tobacco 11 октября остановила производство в Украине

British American Tobacco 11 октября остановила производство в Украине

19:41 09.10.2019
Крупнейшие игроки табачного рынка рассматривают возможность закрытия фабрик из-за регулирования торговой наценки на их товары

Крупнейшие игроки табачного рынка рассматривают возможность закрытия фабрик из-за регулирования торговой наценки на их товары

12:40 09.10.2019
Крупнейшие игроки табачного рынка рассматривают возможность закрытия фабрик из-за регулирования торговой наценки на их товары

Крупнейшие игроки табачного рынка рассматривают возможность закрытия фабрик из-за регулирования торговой наценки на их товары

10:05 09.10.2019
Антикоррупционный центр Молдовы опроверг информацию об открытии уголовного производства против "Фармака" – компания

Антикоррупционный центр Молдовы опроверг информацию об открытии уголовного производства против "Фармака" – компания

15:38 03.10.2019
Антидемпинговые пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы стимулировали рост производства украинских заводов – участники рынка

Антидемпинговые пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы стимулировали рост производства украинских заводов – участники рынка

14:32 01.10.2019
ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

12:20 23.09.2019
Парубий: ГБР трактует противодействие захвату украинских областей в 2014 году как создание вооруженных группировок

Парубий: ГБР трактует противодействие захвату украинских областей в 2014 году как создание вооруженных группировок

15:16 16.09.2019
АПЛУ поддерживает проект нового порядка подтверждения соответствия производства лекарств требованиям GMP

АПЛУ поддерживает проект нового порядка подтверждения соответствия производства лекарств требованиям GMP

13:32 10.09.2019
Порошенко в показаниях ГБР заявил об отсутствии оснований для открытия дела по назначению членов ВСП - адвокат

Порошенко в показаниях ГБР заявил об отсутствии оснований для открытия дела по назначению членов ВСП - адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет НБУ в вопросах выбора руководителя разделился 4 на 4

Зеленский: бюджет на армию увеличен на 16%, есть планы построить в следующем году 4 тыс. км дорог, 100 школ, детсадов и реконструировать 100 стадионов

ОГХК за 9 мес. сократила прибыль на 47,8%, ЗАлК получил 780 млн грн прибыли

Внеочередное заседание совета НБУ завершилось безрезультатно – источник

Подготовленное Германией решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" будет обжаловано – торгпред Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет НБУ в вопросах выбора руководителя разделился 4 на 4

Зеленский: бюджет на армию увеличен на 16%, есть планы построить в следующем году 4 тыс. км дорог, 100 школ, детсадов и реконструировать 100 стадионов

Мы будем защищать инвестиции, поступающие в Украину - Зеленский

ОГХК за 9 мес. сократила прибыль на 47,8%, ЗАлК получил 780 млн грн прибыли

Укрэксимбанк размещает 10-летние субординированные евробонды на $100 млн под 9,95% – источник

"Нафтогаз" ожидает решения суда Амстердама по долгу "Газпрома" до апреля 2020г

Внеочередное заседание совета НБУ завершилось безрезультатно – источник

Закон о рынке электроэнергии работает в искаженном виде - советник главы Минэкоэнерго

Подготовленное Германией решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" будет обжаловано – торгпред Украины

Порошенко начал переписывать свою долю в "Рошене" на сына

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА