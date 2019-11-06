Экономика

15:31 06.11.2019

Минэкоэнерго отказалось от присоединения ВостГОКа к "Энергоатому" – глава НАЭК

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Минэкоэнерго отказалось от присоединения ВостГОКа к "Энергоатому" – глава НАЭК

Министерство энергетики и окружающей природной среды Украины отказалось от планов присоединения ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды Днепропетровской обл.) к ГП "НАЭК "Энергоатом", сообщил глава НАЭК Юрий Недашковский журналистам в Киеве в среду.

По его словам, в ходе проведенных совещаний глава Минэкоэнерго Алексей Оржель сообщил, что оздоровление ВостГОКа будут реализовано другими путями, в частности в 2020 году планируется выделить из госбюджета 140 млн грн на разработку Новоконстантиновского месторождения урановых руд.

Кроме того, в ближайшее время должен быть подписан новый контракт между "Энергоатомом" и ВостГОКом.

Ю.Недашковский также сообщил, что министерство рассматривает возможность привлечения частного партнера к добыче урана на ВостГОКе.

Теги: #востгок #минэкоэнерго #недашковский #энергоатом
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