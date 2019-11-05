Сделка Bakcell по покупке "Vodafone Украина" предусматривает прекращение отношений контроля с продавцом

Группа продавца в сделке по покупке азербайджанским телеком-оператором ООО "Bakcell" нидерландской компании Preludium B.V., владеющей вторым по величине украинским оператором мобильной связи ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), прекратит отношения контроля над Preludium B.V.

Как говорится в решении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 24 октября 2019 года, обнародованном на сайте ведомства во вторник, участники сделки уже договорились об обязательствах люксембургской "дочки" МТС Allegretto Holding Sarl в течение трех лет воздерживаться от конкуренции с "Vodafone Украина" на территории Украины.

Кроме того, ЧАО "Мобильные ТелеСистемы" обязуется не переманивать сотрудников (за исключением случаев, согласованных между сторонами) и поставщиков "Vodafone Украина".

Согласно документу, в настоящее время ООО "Bakcell" не осуществляет хозяйственной деятельности на территории Украины. Его контролируют физлицо – гражданин Азербайджана и субъекты хозяйствования – нерезиденты Украины, образующие группу "Баксель".

Bakcell - основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.