Экономика

19:12 04.11.2019

"Укргидроэнерго" за 9 мес. снизило чистую прибыль на 1,4%

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"Укргидроэнерго" за 9 мес. снизило чистую прибыль на 1,4%

ЧАО "Укргидроэнерго" (УГЭ) в январе-сентябре 2019 года уменьшило чистую прибыль на 1,4% (на 31,818 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд 266,868 млн грн.

Согласно обнародованному на сайте УГЭ отчету, его чистый доход за девять месяцев снизился на 5,4% (на 300,271 млн грн) – до 5 млрд 224,694 млн грн, валовая прибыль – на 15,2% (на 498,279 млн грн), до 2 млрд 774,075 млн грн.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль в 2,5 раза (на 2 млрд 202,7 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 3 млрд 668,2 млн грн, чистый доход – на 39,2%, до 7 млрд 960,8 млн грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство владеет 100% акций общества.

Теги: #финпоказатели #укргидроэнерго
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