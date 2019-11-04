Экономика

18:34 04.11.2019

Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку

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Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку

 Немецкий профсоюз Ufo объявил забастовку бортпроводников авиакомпании Lufthansa, она планируется в четверг и пятницу, сообщает сайт Ufo.

Акция начнется 7 ноября в 0.00 и завершится в ночь с пятницы, 8 ноября, на субботу. Дочерние компании - Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland и SunExpress - акция пока не затронет.

Причиной забастовки профсоюз называет отказ компании проводить тарифные переговоры с сотрудниками. В свою очередь руководство авиакомпании объявило, что будет проверять юридические возможности для запрета забастовки.

Последний раз профсоюз проводил акцию протеста в 2015 году. Ufo объединяет около 30 тысяч сотрудников отрасли.

Теги: #забастовкка #lufthansa
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