Экономика

13:07 04.11.2019

Электроэнергия на рынке стала дешевле, чем до его запуска – глава комитета Рады Герус

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Электроэнергия на рынке стала дешевле, чем до его запуска – глава комитета Рады Герус

Тариф на электроэнергию для небытовых потребителей ОЭС Украины за время работы новой модели рынка электроэнергии в октябре-ноябре снизился на 40-45 коп, или на 15-17% по сравнению с июльским, сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус 3 ноября.

"Новый тариф будет ниже, чем в первом полугодии 2019 года до введения новой модели рынка. Октябрь показал, что рынок уже немного работает с элементами реальной конкуренции", - описал он текущую ситуацию на рынке.

Средневзвешенная биржевая цена на рынке на сутки вперед (РСВ) в октябре снизилась на 7 копеек по сравнению с сентябрем и на 13 копеек по сравнению с августом, составив 1,53 грн/кВт-час, отметил Герус.

"По этим ценам рынка на сутки вперед больше всех работают угольные электростанции, 80% которых принадлежат группе компаний ДТЭК. Таким образом, с 1 сентября были снижены тарифы за счет государственных компаний, а в октябре-ноябре будут снижены и за счет частных", - заявил глава комитета.

Он уточнил, цена электроэнергии на РСВ, сложившаяся на 4 ноября, составит 1,35 грн за кВт-час и будет самой низкой ценой рабочего дня с момента запуска новой модели рынка с 1 июля. "Это на 25 коп, или на 16% ниже, чем цена в августе", - подчеркнул глава комитета.

Герус также сообщил, что государственная "Центрэнерго" с ноября 90% произведенной электроэнергии будет продавать на РСВ вместо двусторонних договоров.

Глава комитета отметил, что сегодня самой приоритетной задачей является решение проблемы Бурштынского энергоострова, где цена электроэнергии, по его мнению, искусственно завышена из-за действий "немонополиста" и сейчас на 22% выше, чем в ОЭС Украины.

Герус также указал на существенное уменьшение объема дефицитов электроэнергии, в частности, вдвое – в вечерние и ночные часы. В то же время, по его словам, по-прежнему большими остаются дефициты в два проблемных часа – в 8:00 и 24:00. Он уточнил, что импорт из России и Беларуси в октябре осуществлялся исключительно на РСВ.

Глава комитета также сообщил, что на начало ноября запасы угля составили 95% прошлогодних, а из 15 атомных блоков в работе находятся 11.

Теги: #герус #электростанция #рынок #тарифы
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