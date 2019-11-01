Экономика

18:24 01.11.2019

Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на $3,6 млрд

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Всемирная торговая организация (ВТО) заявила в пятницу, что Китай может ввести ответные пошлины на американскую продукцию объемом около $3,6 млрд из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров.

Это касается жалобы, поданной КНР почти шесть лет назад - задолго до старта нынешней торговой войны между двумя странами, длящейся последние полтора года, сообщает AP.

Размер компенсационных пошлин является третьим по величине за всю историю существования ВТО, отмечает агентство Bloomberg.

Теги: #китай #вто
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