Экономика

17:41 01.11.2019

ТРЦ Lavina Mall за 6 мес. увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

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ТРЦ Lavina Mall за 6 мес. увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

ООО "ТРЦ Лавина" (Киев), собственник столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Lavina Mall по ул.Берковецкая, 6 в Святошинском районе столицы, в январе-сентябре 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 97,4 млн грн.

Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход сократился 26,8% – до 633 млн грн.

Валовая прибыль сократилась на 7,5% и составила 285,2 млн грн, тогда как операционная прибыль возросла вдвое – до 408,3 млн грн.

Непокрытый убыток ООО "ТРЦ Лавина" почти на 40% – до 148,4 млн грн.

Долгосрочные обязательства возросли на 22,7% – до 2,596 млрд грн, текущие – сократились на 7,7%, до 1,031 млрд грн.

ООО "ТРЦ Лавина" создано в 2013 году. Основной деятельностью является сдача в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственным участником ООО "ТРЦ Лавина" на ноябрь-2019 выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед". Конечным бенефициаром указан Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по состоянию на III кв.-2017 бенефициаром являлся Вагиф Алиев.

Уставный капитал ООО составляет 359 млн грн.

Алиев в настоящее время реализует в Киеве ряд проектов строительства ТРЦ, в частности ТРЦ Blockbuster и ТРЦ Ocean Mall.

Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года.

Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступил строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).

Теги: #трц #lavina_mall
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