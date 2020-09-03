Экономика

16:42 03.09.2020

IKEA откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в ТРЦ Lavina Mall

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IKEA откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в ТРЦ Lavina Mall

 Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в ближайшее время откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Lavina Mall.

"IKEA подтверждает свои намерения в ближайшее время запустить третий пункт выдачи заказов в Киеве, который будет находиться в ТРЦ Lavina Mall. Это один из двух дополнительных пунктов выдачи заказов, которые мы планируем открыть в столице, чтобы еще больше людей могли получить свои заказы в кратчайшие возможные сроки", – сообщила в четверг пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, IKEA намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удваивает мощности интернет-магазина в Украине для удовлетворения спроса.

В мае IKEA официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash&Carry.

Кроме того, компания планирует открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года. Как ранее подтвердили в компании, уже подписан договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

Теги: #недвижимость #lavina_mall #ikea
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