Экономика

12:38 01.11.2019

Бюджет Украины ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта – Ковалив

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Бюджет Украины ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта – Ковалив

Сводный бюджет ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Из-за теневого сектора мы недополучаем ежегодно и в государственный, и в местные бюджеты 8 млрд грн из-за нелегальный рынок спирта… У нас 41 завод в "Укрспирте", а еще 41 завод по дороге "потерялся" между "Укрспиртом" и старым концерном", – сказала Ковалив в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента в Тернополе.

Она отметила, что финансовый результат "Укрспирта" с 2016 года сократился почти в пять раз.

"Если в 2016 году его финансовая прибыль была почти 97 млрд грн, то сейчас она скатилась к нулю… Если в 2016 году предприятие заплатило почти 30 млн грн налога на прибыль, то в 2018-м году ни одной копейки налога на прибыль государственный спиртовый монополист не заплатил", – отметила она.

Теги: #бюджет #спирт #ковалив
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