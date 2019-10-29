Экономика

14:52 29.10.2019

Крупный бизнес считает сельское хозяйство наиболее привлекательной для инвестиций отраслью - опрос AmChem в Украине

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Крупный бизнес считает сельское хозяйство наиболее привлекательной для инвестиций отраслью - опрос AmChem в Украине

Сельское хозяйство, IT, а также традиционная и возобновляемая энергетика являются наиболее привлекательными для инвестиций отраслями, свидетельствует опрос Американской торговой палаты (American Chember of Commerce, AmChem) относительно бизнс-климата.

"Три наиболее привлекательные отрасли для инвестиций: сельское хозяйство, IT и традиционная и возобновляемая энергетика", - огласила результаты опроса главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная в ходе Аервого инвестиционного форума в Мариуполе во вторник.

Согласно данным опроса, 82% опрошенных компаний планируют расширять свой бизнес в Украине в ближайшие пять лет, только 5% указали, что не имеют таких планов, а 13% не смогли дать определенного ответа.

Помимо этого, 88% участников опроса ожидают роста доходов, в частности - треть ожидает роста на 10%, еще почти столько же - более чем на 10%, увеличение более чем на четверть ожидают 7% опрошенных.

Говоря о предстоящем повышении заработных плат, 46% представителей крупного бизнеса высказали планы повышения их на 5-10%, еще около трети - более чем на 10%.

В то же время 74% участников опроса отметили, что наибольшим барьером для бизнеса являются суды, 51% - налоговые органы, 48% - правоохранительные органы. При этом 41% участников опроса отметили, что сталкивались с коррупцией в Украине на протяжении последнего года, еще 48% негативно ответили на этот вопрос.

Как указала Кошарная, 84% участников опроса полагают, что власть намерена открывать рынок Украины для иностранных инвестиций, 16% придерживаются противоположного мнения.

Около половины участников опроса ведут бизнес в Украине свыше 20 лет, 41% - более 10 лет.

Теги: #атп #отрасли #инвесторы #бизнес
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