Экономика

11:13 29.10.2019

Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных – указы

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Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных – указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Евгения Магльованного и Александра Формагея, а также временно назначил четверых членов Комиссии.

"Освободить Магльованного Евгения Викторовича от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - закреплено указом №778/2019, обнародованном на сайте президента во вторник.

Другим указом - №779/2019 – Зеленский уволил с должности члена НКРЭКУ Формагея.

При этом указами №№780/2019, 781/2019, 782/2019 и 783/2019 президент назначил членами НКРЭКУ Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду "до дня назначения члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца".

Теги: #зеленский #кадры #нкрэку
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