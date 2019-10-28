Новак: РФ и ЕК изучат новые "европейские" законы Украины на предмет наличия "подводных камней"

Эксперты в Москве и Брюсселе намерены изучить соответствие изменений в украинское законодательство нормам Европейского союза, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонней встречи по газу в Брюсселе в понедельник.

"И в целом с точки зрения взаимодействия, продолжим анализ нормативной базы и украинского законодательства для того, чтобы ещё раз подтвердить - как со стороны России, так и со стороны Еврокомиссии, - что украинское законодательство действительно соответствует европейскому законодательству, что нет никаких подводных камней. Об этом договорились", - сказал он.

"На мой взгляд, консультации прошли довольно позитивно, будем дальше взаимодействовать с нашими партнёрами. Очередные консультации мы договорились провести в конце ноября. Все настроены, чтобы найти все необходимые решения и обеспечить надёжную прокачку газа, транзит газа с 1 января 2020 года. И будем продолжать интенсивно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний", - заверил российский министр.