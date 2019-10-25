Экономика

09:11 25.10.2019

НБУ до декабря сформирует требования к раскрытию банками информации о финпродуктах

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НБУ до декабря сформирует требования к раскрытию банками информации о финпродуктах

Управление защиты прав потребителей Нацбанка Украины планирует осуществлять регулярный ежедневный надзор над достоверностью информации, которая публикуется на сайтах банков и в рекламе, а также на других сайтах, где банки размещают данные о продуктах и услугах, в частности на будущей платформе ЛІГА.Money, сообщила начальник управления Ольга Лобайчук.

"Банки должны будут за три месяца выполнить основные требования по стандартам раскрытия информации на своих сайтах и в рекламе. На отдельные положения, которые являются довольно сложными, у них будет шесть месяцев", – сказала она на презентации нового проекта веб-платформы ЛІГА.Money, который реализуется при финансовой поддержке проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в Киеве в четверг.

Лобайчук анонсировала, что на основании принятого 20 сентября этого года закона о защите потребителей финансовых услуг НБУ до конца ноября сформирует четкие требования и стандарты для банков по раскрытию информации и более детальную формулу для расчета потребительских кредитов, что сможет привести все продукты банков к одному знаменателю.

По ее словам, уже в январе-феврале 2020 года вступят в силу 80% новых требований НБУ, а приблизительно через еще три месяца должны быть полностью запущены адекватные калькуляторы на сайтах с полным расчетом и изменена реклама.

Как было объявлено на презентации, проект USAID "Трансформация финансового сектора" заключил с ЛІГА.net контракт, который действует до конца 2020 года, для разработки веб-платформы ЛІГА.Money, с помощью которой пользователи смогут сравнить стоимость и условия предоставления потребительских кредитов банками. Как сообщил гендиректор группы компаний "Лига" Дмитрий Бондаренко, проект будет полностью введен в эксплуатацию в январе 2020 года.

По словам заместителя руководителя проекта USAID Юлии Витки, к проекту уже присоединились восемь банков, еще четыре выразили заинтересованность в будущей совместной работе. В целом на них приходится 78% всего розничного портфеля на рынке.

"Условия сотрудничества с банками будут прозрачные и понятные – одна цена для всех", – добавила эксперт по финансовым и банковским вопросам проекта USAID Анна Мурина.

Как сообщил руководитель проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Роберт Бонд, для выбора платформы-партнера был организован конкурс с ограниченным кругом участников из пяти компаний. "Участники конкурса определялись совместно с банками, то есть мы определили победителем того, кто нравится банкам, потому что банки – важные участники этого процесса. Среди них были украинские крупные медиа-компании, у которых есть интернет-аудитория", – уточнила Витка, добавив, что назвать участников без их согласия не может. Она также отказалась назвать сумму контракта с ГК "Лига".

Отвечая на вопрос о влиянии будущей платформы ЛІГА.Money на уже сформировавшийся рынок подобных услуг, Витка заявила, что конкуренция приведет к оздоровлению ведения бизнеса таких сайтов.

"Конкуренция – это всегда хорошо. Мы надеемся, что наш проект немного взбодрит компании, которые занимаются именно лидогенерацией. Мы будем вдохновляться подходами, которые они делают, но мы, в первую очередь, – медиа и будем стоять именно на своей основе, на своих ценностях и на бизнес-моделях СМИ, а не финансовых посредников", – добавил Бондаренко.

Одновременно он сообщил, что проект ЛІГА.Money является коммерческим и будет получать финансирование от банков за передачу им заявок на кредиты, переданных банкам. "Мы надеемся, что в будущем он станет самостоятельно успешным, но точно не проект, который любым способом нацелен именно на заработок денег", – заявил Бондаренко.

В свою очередь генеральный директор компании "Триумф" Иван Евтушенко, в состав которой входят уже работающие на этом рынке сайты Finance.ua и "Минфин", выразил надежду на получение доступа других участников рынка к строящейся при помощи USAID информационной базе.

"За грантовые деньги создается некая платформа, которая будет агрегировать данные о финансовых продуктах. Мы бы очень хотели, чтобы другие игроки рынка имели доступ к этой платформе, базе данных, информации о финансовых продуктах через API", – сказал гендиректор "Триумфа".

При этом он заявил, что ни "Минфин", ни Finance.ua на конкурс приглашены не были, хотя, по его мнению, они соответствуют заявленным в презентации критериям отбора.

"Касательно этой платформы, которая будет разрабатываться: вы выбрали частную компанию, которая, кстати, не самая маленькая в Украине и давно могла себе позволить создать уже какое-то направление в этом бизнесе", – отметил Евтушенко

Однако Витка из проекта USAID заявила, что подобную открытую базу можно реализовать на платформе регулятора.

Теги: #информация #нбу #банки
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