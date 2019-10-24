Экономика

19:02 24.10.2019

Трамп вновь призвал Федрезерв снижать ставку

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Трамп вновь призвал Федрезерв снижать ставку

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"Федрезерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и, в идеале, не введет стимулирующие меры", - написал он в "Твиттере".

"Посмотрите на наших конкурентов во всем мире. Германия и другие получают деньги за свои заимствования. ФРС слишком быстро подняла ставку и слишком медленно ее снижает!" - написал Трамп.

В настоящее время базовая процентная ставка в США находится в диапазоне 1,75-2% годовых, она была снижена в июле и сентябре текущего года, каждый раз на 0,25 процентного пункта.

Теги: #трамп #фрс #ставка
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