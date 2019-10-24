"ArcelorMittal Кривой Рог" открыл 11-й склад металлопродукции в Украине и третий в Киевской области

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" открыл третий склад металлопродукции в Киевской области, с которого предприятие планирует отгружать 5-6 тыс. тонн продукции в месяц.

Согласно пресс-релизу меткомбината, компания расширяет свою дистрибуторскую сеть в Украине и открывает одиннадцатый склад металлопродукции в стране и третий по счету в Киевском регионе, ранее в этом году у компании появились дополнительные площадки продаж в Одессе и Днепре.

Новый склад дистрибуции в Киеве (на Луговой, 9) удобно расположен для поставок в Оболонский и Подольский районы, а также в центральную часть столицы. Планируемый оборот составит 5–6 тыс. тонн в месяц, при необходимости он может быть оперативно увеличен до 8 тыс. тонн. Общая емкость новой площадки превышает 10 тыс. тонн металлопродукции. Ее доставку на склад можно вести железнодорожным транспортом – есть подъездные пути, склад также оснащен двумя кранами грузоподъемностью 10 и 20 тонн.

Как сообщила замгендиректора по маркетингу и сбыту АМКР Анастасия Татарульева, на Киевский регион приходится 20% от общего объема потребления продукции комбината на внутреннем рынке.

"Он лидирует по объемам и темпам строительства в стране. У него хорошие перспективы для развития инфраструктуры и промышленного сектора, не говоря уже о жилищном строительстве. Только за первые полгода здесь построено и введено в эксплуатацию более 684 тыс. кв. м жилья. Строительная отрасль остается для нас ключевым клиентом, поэтому развитие нашей сети продаж в столичном регионе является естественным и логичным шагом в дистрибуции", - пояснила топ-менеджер, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь руководитель продаж в Украине АМКР Евгений Чумаченко отметил, что третья площадка в Киевском регионе снизит нагрузку на склады в Вишневом и на Дарнице, позволит ускорить отгрузку и доставку продукции клиентам в столице, прежде всего – для объектов на правом берегу Киева.

"Сегодня многим компаниям приходится учитывать большие транспортные потоки в столице, и мы также стараемся избавить наших покупателей от временных издержек и неудобств, вызванных большим трафиком в городе", - констатировал Чумаченко.

В настоящее время дистрибьюторская сеть предприятия насчитывает десять складов: три - в Киеве, по два - Львове и Одессе, по одному - в Кривом Роге, Харькове, Тернополе и Днепре.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".