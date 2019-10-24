Экономика

11:54 24.10.2019

Минэкономики улучшило оценку роста ВВП в 2019 г. с 2,8% до 3,5%

2 мин читать
Минэкономики улучшило оценку роста ВВП в 2019 г. с 2,8% до 3,5%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8%, заложенных в майском макропрогнозе, до 3,5%, свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз.

Как указано в материалах на сайте министерства, консервативный сценарий развития экономики предусматривает рост реального ВВП в 2020 году на 3,7% вместо прежних 3,3%, однако оценка роста экономики в последующие два года не изменилась.

Согласно предположениям Минэкономики, в 2021-м рост экономики ожидается на уровне на 3,8%, в 2022-м – на 4,1%.

По данным министерства, консервативная оценка роста инфляции – 5,5% в 2020 году, 5,3% - в 2021-м и 5,1% в 2022 году.

"Допущения относительно среднегодового обменного курса – 27 грн/$ в 2020 году, 27,2 грн/$ в 2021-м и 27,5 грн/$ в 2022 году", - указало Минэкономики.

Оптимистическая оценка роста ВВП в 2020 году – 4,8%, в 2021 – 5,5%, в 2022 – 6,5%. Тогда как инфляция по оптимистическому сценарию будет составлять 5,8% в 2020-м и по 5% в последующие два года, указано в материалах Минэкономики.

Что касается оценки среднегодового обменного курса по оптимистическому сценарию, то в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.

По оценкам Минэкономики, средняя заработная плата в долларах вырастет с 408,6$ в 2019 году до 471,6$ в 2020-м.

В то же время номинальный ВВП из-за укрепления гривни и снижения инфляции будет расти медленнее – 4,022 трлн грн в 2019, 4,5 трлн грн - в 2020м, тогда как майский прогноз предусматривал 4,35 трлн грн и 4,55 трлн грн соответственно.

Теги: #прогноз #ввп #рост_ввп #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 24.10.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

20:49 23.10.2019
Сменились руководители "Укрспирта", Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда – министр экономики

Сменились руководители "Укрспирта", Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда – министр экономики

16:09 23.10.2019
Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

14:10 23.10.2019
Консервативная оценка правительства предусматривает рост ВВП за 3 года на 12%, оптимистическая - на 17,8%

Консервативная оценка правительства предусматривает рост ВВП за 3 года на 12%, оптимистическая - на 17,8%

11:38 23.10.2019
Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

11:25 23.10.2019
В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо

В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо

17:50 22.10.2019
Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

13:09 22.10.2019
Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

10:09 22.10.2019
Минэкономики ожидает роста экономики в 2020г. на 3,7% - замминистра

Минэкономики ожидает роста экономики в 2020г. на 3,7% - замминистра

11:46 21.10.2019
Тепло и сухо будет в Украине в ближайшие два дня, ночью и утром

Тепло и сухо будет в Украине в ближайшие два дня, ночью и утром

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина"

Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам, какие бы ни были решения судов - встреча в ОП с послами G7

Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

ПОСЛЕДНЕЕ

"МГУ" перешло в управление Минфина

Сервис быстрой доставки Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины до 2020, следующее открытие в Черкассах

Bolt запускает в Украине услугу курьерской доставки водителем

АМКУ разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина"

Профильный комитет Рады обсудит в четверг снижение НДС до 17%

"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

Ривненская АЭС подключила 4-й блок к энергосистеме после планового ремонта

Обновленная методика расчета тарифа на транспортировку газа для точек входа/выхода для нового оператора ГТС опубликована в "Урядовом курьере"

Цена нефти Brent опустилась ниже $60,9 за баррель после резкого скачка накануне

Акции Tesla взлетели на 20%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА