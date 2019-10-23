Экономика

11:38 23.10.2019

Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

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Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

Банк Японии может понизить прогнозы экономического роста и инфляции на текущий финансовый год в квартальном докладе, который будет распространен по итогам заседания 31 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источников, руководители японского ЦБ считают необходимым заложить в прогнозы роста ВВП и инфляции затягивающееся восстановление мировой экономики и снижение цен на энергоносители.

Понижение прогнозов, однако, вероятно, будет несущественным, говорят источники.

Ухудшение экономических прогнозов в прошлом не провоцировало Банк Японии на немедленное изменение параметров денежно-кредитной политики.

Последние прогнозы Центробанка предполагают, что ВВП Японии увеличится на 0,7% по итогам фингода, завершающегося в марте 2020 года, а инфляция без учета свежих продуктов питания за этот период составит 1%.

На сентябрьском заседании японский ЦБ не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП), но призвал к пересмотру экономических и ценовых изменений в октябре. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии остается на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

В сентябре банк также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года.

При этом, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что ЦБ близок к наращиванию стимулирования, как никогда ранее в этом году.

Теги: #япония #прогноз #ввп #инфляция
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