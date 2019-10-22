Украина изучает возможность возрождения проекта СПГ-терминала

Украина пытается реанимировать проект по строительству первого в стране СПГ-терминала в Одесской области. Геополитические барьеры до сих пор мешали реализации проекта.

Эксперт по инвестициям в энергетику аналитического центра "Украинский институт будущего" и бывший член украинского парламента Наталия Кацер-Бучковская сказала "Интерфаксу" в кулуарах саммита BNEF в Лондоне во вторник, что переговоры с инвесторами и иностранными компаниями о разработке проекта продолжаются.

Терминал на базе плавучей регазификационной установки (ПРГУ, FSRU) будет расположен в дунайском порту Рени на юго-востоке Украины на границе с Молдовой.

Кацер-Бучковская добавила, что первая очередь терминала будет иметь мощности до 2 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 6 млрд кубометров.

Украина также может экспортировать регазифицированный СПГ на рынки близлежащих стран, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию, Румынию и Молдавию, используя существующие маршруты для доставки российского газа в Евросоюз. По самым оптимистичным оценкам, украинский терминал будет введен в эксплуатацию не раньше 2025 года.

Основной проблемой остается маршрут, по которому суда будут достигать порта, поскольку им нужно будет пересечь пролив Босфор и, следовательно, войти в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Сближение между Россией и Турцией в последние годы стало дополнительным препятствием для Украины в ее стремлении получить доступ к этому маршруту. Кацер-Бучковская заявила участникам BNEF, что украинские дипломаты ищут решение этой проблемы.

Киев изначально рассматривал возможность установки FSRU в порту Южный в Одесском заливе в 2010 году с намерением ввести его в строй в 2016 году. Однако геополитические ограничения в проливе Босфор и отсутствие интереса со стороны инвесторов помешали ему продолжить работу.

НАК "Нафтогаз Украины" и техасская Frontera предприняли попытку возродить проект в 2015 году и подписали меморандум о взаимопонимании, но позднее разработка была отложена на фоне невозможности решить проблему с ИЭЗ Турции.