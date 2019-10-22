Экономика

19:05 22.10.2019

Украина изучает возможность возрождения проекта СПГ-терминала

2 мин читать
Украина изучает возможность возрождения проекта СПГ-терминала

Украина пытается реанимировать проект по строительству первого в стране СПГ-терминала в Одесской области. Геополитические барьеры до сих пор мешали реализации проекта.

Эксперт по инвестициям в энергетику аналитического центра "Украинский институт будущего" и бывший член украинского парламента Наталия Кацер-Бучковская сказала "Интерфаксу" в кулуарах саммита BNEF в Лондоне во вторник, что переговоры с инвесторами и иностранными компаниями о разработке проекта продолжаются.

Терминал на базе плавучей регазификационной установки (ПРГУ, FSRU) будет расположен в дунайском порту Рени на юго-востоке Украины на границе с Молдовой.

Кацер-Бучковская добавила, что первая очередь терминала будет иметь мощности до 2 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 6 млрд кубометров.

Украина также может экспортировать регазифицированный СПГ на рынки близлежащих стран, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию, Румынию и Молдавию, используя существующие маршруты для доставки российского газа в Евросоюз. По самым оптимистичным оценкам, украинский терминал будет введен в эксплуатацию не раньше 2025 года.

Основной проблемой остается маршрут, по которому суда будут достигать порта, поскольку им нужно будет пересечь пролив Босфор и, следовательно, войти в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Сближение между Россией и Турцией в последние годы стало дополнительным препятствием для Украины в ее стремлении получить доступ к этому маршруту. Кацер-Бучковская заявила участникам BNEF, что украинские дипломаты ищут решение этой проблемы.

Киев изначально рассматривал возможность установки FSRU в порту Южный в Одесском заливе в 2010 году с намерением ввести его в строй в 2016 году. Однако геополитические ограничения в проливе Босфор и отсутствие интереса со стороны инвесторов помешали ему продолжить работу.

НАК "Нафтогаз Украины" и техасская Frontera предприняли попытку возродить проект в 2015 году и подписали меморандум о взаимопонимании, но позднее разработка была отложена на фоне невозможности решить проблему с ИЭЗ Турции.

Теги: #спг_терминал #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 18.10.2019
Центр правпомощи и Минздрав намерены внедрить проект "Правовое здоровье"

Центр правпомощи и Минздрав намерены внедрить проект "Правовое здоровье"

19:13 28.09.2019
Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

14:22 18.09.2019
Проект общедоступной базы захоронений стартует в Украине

Проект общедоступной базы захоронений стартует в Украине

10:13 31.07.2019
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

07:17 31.07.2019
Выбор победителя конкурса на лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру отложен до осени

Выбор победителя конкурса на лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру отложен до осени

22:18 18.07.2019
Зеленский призвал украинцев пройти опрос для проекта "Государство в смартфоне"

Зеленский призвал украинцев пройти опрос для проекта "Государство в смартфоне"

21:16 18.07.2019
Более 10 тыс. врачей повысили квалификацию в рамках спецпроекта фармкомпании “Фармак”

Более 10 тыс. врачей повысили квалификацию в рамках спецпроекта фармкомпании “Фармак”

12:26 18.07.2019
Юркомпания Revealing Information и "ДТП Эксперт" RI Груп" запустили проект защиты участников дорожного движения при ДТП

Юркомпания Revealing Information и "ДТП Эксперт" RI Груп" запустили проект защиты участников дорожного движения при ДТП

00:52 16.07.2019
В Станице Луганской начались тренировки для детей в рамках совместного проекта фонда ФК "Шахтер" и УЕФА

В Станице Луганской начались тренировки для детей в рамках совместного проекта фонда ФК "Шахтер" и УЕФА

04:27 12.07.2019
Во Львове депутаты горсовета поддержали проект строительства метрополитена

Во Львове депутаты горсовета поддержали проект строительства метрополитена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Правительство отстранило от исполнения обязанностей начальника Госгеокадастра в Киевской области

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

ПОСЛЕДНЕЕ

Официальные курсы Национального банка Украины на 23 октября

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020г

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

Кабмин переподчинил ГИЯРУ Минэкоэнерго, в УЯО считают это решение противоречащим законодательству

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Гончарук обсудил с премьером Польши Моравецким вопросы разрешений на международные грузовые перевозки

Правительство отстранило от исполнения обязанностей начальника Госгеокадастра в Киевской области

Wizz Air в 2019г намерена перевезти на рейсах в/из Украины около 2,4 млн пассажиров

Минэкоэнерго Украины отрицает превышение загрязняющих веществ в воздухе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА