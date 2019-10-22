Экономика

13:07 22.10.2019

Герус предлагает приватизировать "Центрэнерго" в связке с госшахтами

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Герус предлагает приватизировать "Центрэнерго" в связке с госшахтами

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предлагает выставлять ПАО "Центрэнерго" на приватизацию в связке с государственными шахтами.

"Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, у которых есть запас угля, и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", - сказал он в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, фактическое отсутствие конкурентного рынка угля в стране отпугивает потенциальных покупателей генкомпании, тогда как предложение ее приватизировать вместе с угледобывающими компаниями вызовет дополнительный интерес.

"Если продавать "Центрэенерго" без угля, то потенциальный инвестор задаст вопрос о том, где его брать. Ему скажут – на рынке. А что такое рынок? Там одна компания контролирует 80% внутренней добычи энергоугля. А когда у тебя монополизированный рынок сырья, то тебе очень сложно в таких условиях действовать и конкурировать. Если говорить об импорте, то покупка его из России – это нестабильность, через море – это порты, логистика, время, когда уголь может ехать полтора месяца. В данном случае, если инвестор придет и увидит, что вот у него производство электроэнергии, а вот у него сырье, - это для него лучше", - пояснил Герус.

Он также не исключил возможность выставления на приватизацию недавно возвращенной под контроль Минэкоэнерго Калушской ТЭЦ в связке с некоторыми шахтами ГП "Львов-" или "Волыньуголь".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице "Интерфакс-Украина.

Теги: #приватизация #герус #центрэнерго
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