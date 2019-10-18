Экономика

17:37 18.10.2019

Итальянская Ernest Airlines рассматривает возможность работы в Запорожье и Мариуполе

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Итальянская Ernest Airlines рассматривает возможность работы в Запорожье и Мариуполе

Авиакомпания Ernest Airlines (Италия) рассматривает возможность начала полетов из аэропортов Запорожья и Мариуполя.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее о возможности полетов Ernest Airlines из этих аэропортов заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а потом и в Мариуполе. Это инициатива президента Владимира Зеленского, а также города Днепра", - заявил посол в ходе пресс-конференции по случаю открытия офиса Ernest Airlines в Киеве.

Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.

Как сообщалось, Ernest Airlines намерена зайти на украинский рынок внутренних перевозок.

Ernest Airlines открыла новый офис в Киеве, в апреле 2020 откроет базу в аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны).

Ernest Airlines планирует за два года инвестировать в Украину EUR100 млн, в 2020-м разместить два самолета в Киеве.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынки.

Авиакомпания летает из Киева в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь, Болонью и Геную, а также из Львова в Рим, Милан (Бергамо), Неаполь и Венецию; из Харькова в Рим и Милан (Мальпенса), из Одессы – только в Рим.

Теги: #авиакомпания #ernest
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