Экономика

10:40 17.10.2019

Продажи новых мотоциклов в Украине за 9 мес. выросли на 48,5%, доминируют "китайцы"

2 мин читать
Продажи новых мотоциклов в Украине за 9 мес. выросли на 48,5%, доминируют "китайцы"

Продажи новых мотоциклов в Украине в январе-сентябре 2019 года выросли на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 27,4 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting.

"Сезон 2019 года стал самым успешным в истории для трейдеров мотоциклетной техники. Более того, уже за девять месяцев дилеры реализовали новых мотоциклов больше, чем за весь 2018 год", - сообщается на сайте информационно-аналитической группы.

При этом эксперты подчеркивают, что продажи новых мотоциклов стремительно росли на фоне слабого спроса на подержанную технику - объем реализации подержанных мотоциклов составил только десятую часть от показателей нового моторынка, а прирост продаж - всего 6%.

Доминировали на украинском рынке китайские производители.

"В Топ-10 брендов лишь один был не из Китая – это индийский Bajaj", - отмечают в AUTO-Consulting

Лидерство по итогам девяти месяцев сохранил Musstang, который выбрал каждый пятый покупатель в Украине, на втором месте была мототехника Spark с долей 12%, а на третье место вышел Lifan, которому удалось занять 10% украинского моторынка.

По информации аналитиков группы, за аналогичный период 2018 года продажи новых мотоциклов в Украине выросли на 85%, до 18,45 тыс. ед., при этом два первых места также занимали Musstang (с долей 20%) и Spark (14%), а третья позиция была за брендом Viper (10%).

За девять месяцев, по данным группы, из именитых брендов наилучшие результаты продемонстрировала Honda, которой удалось занять 1% украинского рынка, с близкими показателями финишировали дилеры BMW и Yamaha.

В сообщении отмечается, что в предпочтениях по классам наибольший рост пришелся на технику Enduro (+59%), активно росли квадроциклы и трициклы, тогда как популярность круизеров и туристических мотоциклов снизилась на 8% и на 2% соответственно, а продажи 50-кубовых скутеров практически сошла на нет.

Ранее в AUTO-Consulting отмечали, что мотоциклетный рынок фактически единственный транспортный сегмент, где происходит настоящий "бум" продаж, и цифры продаж подтягиваются к автомобильным.

"Причин такого роста несколько, но главная в том, что этот рынок не корректировали законодатели, сохранив стабильные и сбалансированные "условия игры" и ставки пошлин. Это дало возможность операторам реализовать долгосрочные стратегии", - констатировали эксперты.

По данным AUTO-Consulting, новых легковых автомобилей в Украине за январь-сентябрь продано 62 тыс. ед. – на 7% больше, чем годом ранее.

Теги: #транспорт #мотоцикл #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 14.10.2019
На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

04:08 12.10.2019
Движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капремонта путей - КГГА

Движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капремонта путей - КГГА

02:55 12.10.2019
Из-за проведения футбольного матча 14 октября будет продлена работа наземного пассажирского транспорта - КГГА

Из-за проведения футбольного матча 14 октября будет продлена работа наземного пассажирского транспорта - КГГА

06:48 09.10.2019
Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

04:44 04.10.2019
В Харькове в тестовом режиме начал работать проект, позволяющий следить онлайн за движением трамваев и троллейбусов

В Харькове в тестовом режиме начал работать проект, позволяющий следить онлайн за движением трамваев и троллейбусов

13:02 24.09.2019
Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

07:00 19.09.2019
КГГА ограничило въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя

КГГА ограничило въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя

06:21 17.09.2019
С 19 сентября въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничат

С 19 сентября въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничат

12:43 13.09.2019
В Париже проходит самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

В Париже проходит самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

05:14 28.08.2019
28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

АМКУ за торги "Львовугля" оштрафовал "Корум" на 53 млн грн и НПК "Горные машины" на 3,3 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

САП направила в ВАКС дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 39,8 млн грн

Netflix увеличил число пользователей в США в III квартале, акции подорожали

IBM в июле-сентябре сократила прибыль, выручка упала 5-й квартал подряд

Аграрный комитет Рады предлагает заложить в бюджете 8,4 млрд грн на господдержку АПК

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Правительство утвердило порядок установления спецусловий импорта пищевых продуктов и кормов

Профильный комитет ВР одобрил законопроект об ограничениях экспорта-импорта э/э и приоритете "зеленым" с мощностью до 150 МВт

Цены на нефть уверенно растут, Brent на уровне $59,47 за баррель

Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА