Продажи новых мотоциклов в Украине за 9 мес. выросли на 48,5%, доминируют "китайцы"

Продажи новых мотоциклов в Украине в январе-сентябре 2019 года выросли на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 27,4 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting.

"Сезон 2019 года стал самым успешным в истории для трейдеров мотоциклетной техники. Более того, уже за девять месяцев дилеры реализовали новых мотоциклов больше, чем за весь 2018 год", - сообщается на сайте информационно-аналитической группы.

При этом эксперты подчеркивают, что продажи новых мотоциклов стремительно росли на фоне слабого спроса на подержанную технику - объем реализации подержанных мотоциклов составил только десятую часть от показателей нового моторынка, а прирост продаж - всего 6%.

Доминировали на украинском рынке китайские производители.

"В Топ-10 брендов лишь один был не из Китая – это индийский Bajaj", - отмечают в AUTO-Consulting

Лидерство по итогам девяти месяцев сохранил Musstang, который выбрал каждый пятый покупатель в Украине, на втором месте была мототехника Spark с долей 12%, а на третье место вышел Lifan, которому удалось занять 10% украинского моторынка.

По информации аналитиков группы, за аналогичный период 2018 года продажи новых мотоциклов в Украине выросли на 85%, до 18,45 тыс. ед., при этом два первых места также занимали Musstang (с долей 20%) и Spark (14%), а третья позиция была за брендом Viper (10%).

За девять месяцев, по данным группы, из именитых брендов наилучшие результаты продемонстрировала Honda, которой удалось занять 1% украинского рынка, с близкими показателями финишировали дилеры BMW и Yamaha.

В сообщении отмечается, что в предпочтениях по классам наибольший рост пришелся на технику Enduro (+59%), активно росли квадроциклы и трициклы, тогда как популярность круизеров и туристических мотоциклов снизилась на 8% и на 2% соответственно, а продажи 50-кубовых скутеров практически сошла на нет.

Ранее в AUTO-Consulting отмечали, что мотоциклетный рынок фактически единственный транспортный сегмент, где происходит настоящий "бум" продаж, и цифры продаж подтягиваются к автомобильным.

"Причин такого роста несколько, но главная в том, что этот рынок не корректировали законодатели, сохранив стабильные и сбалансированные "условия игры" и ставки пошлин. Это дало возможность операторам реализовать долгосрочные стратегии", - констатировали эксперты.

По данным AUTO-Consulting, новых легковых автомобилей в Украине за январь-сентябрь продано 62 тыс. ед. – на 7% больше, чем годом ранее.