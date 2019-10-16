Экономика

14:35 16.10.2019

"Укрзализныця" в 2020г планирует обеспечить доступ к Wi-Fi в "Интерсити"

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"Укрзализныця" в 2020г планирует обеспечить доступ к Wi-Fi в "Интерсити"

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в 2020 году намерена обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити", сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", - сказал он во время выставки Rail Expo 2019 в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, "Укрзализныця" до 2020 года намерена запустить еще один скоростной поезд "Интерсити" по маршруту Киев-Херсон.

Теги: #wi_fi #планы #укрзализныця #интерсити
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