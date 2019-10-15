Рада 18 октября рассмотрит проект госбюджета-2020 в 1-м чтении

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"В пятницу, 18 октября, как и запланировано, предусмотрено рассмотрение проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" в первом чтении", - сказал он в ходе согласовательного совещания во вторник.

Разумков уточнил, что на этой неделе профильный комитет завершит рассмотрение проекта госбюджета, подготовит заключения и предложения к нему.

Таким образом, ожидается, что правительство подаст ко второму чтению проект госбюджета на следующий год в начале ноября, добавил спикер.