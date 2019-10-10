Экономика

20:43 10.10.2019

"Слуга народа" внесла обновленный законопроект о рынке земли

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"Слуга народа" внесла обновленный законопроект о рынке земли

Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала в Раде обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из авторов, в нем были учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.

"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу (11 октября – ИФ)", – сказал собеседник агентства.

Накануне в релизе на сайте президента об итогах встречи сообщалось, что ее участники высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы. В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при единственном условии – создав компанию-резидента.

Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам. "Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли. "Вы же не можете сказать: "вам мы не продадим", или "вашу землю мы продадим другим украинцам", – пояснил президент проблему.

Как сообщалось, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Теги: #земля #законопроект
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