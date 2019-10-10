Президент Украины Владимир Зеленский называет условием подорожания коммунальных услуг снижение их доли в потребительской корзине.

"Я говорил с Международным валютным фондом и с нашим правительством. И мы договаривались об одном: процент от дохода семьи на уплату коммунальных тарифов должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям", – сказал Зеленский в четверг в Киеве в ходе пресс-марафона, который длится восьмой час.

Соответствующую задачу президент поставил перед правительством, подчеркнул он.

"Я могу сказать только одно: что мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50%, 70% или, не дай Бог, 80%... Но сейчас мы