"Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали договор на транспортировку до 1,2 млн тонн/год на условиях ship-or-pay

Оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" (УТН) заключил контракт с ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) на транспортировку до 1,2 млн тонн/год нефти с условием ship-or-pay.

"В течение трех лет с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2022-го заказчик услуг гарантирует поставку нефти в объеме не менее 1,2 млн тонн в годовом измерении и не менее 300 тыс. тонн с 1 октября 2022 года по 31 декабря-2022", - говорится в пресс-релизе "Укртранснафты".

Если фактические объемы прокачки сырья на Кременчугский НПЗ будут ниже гарантированных, заказчик в лице "Укртатнафты" оплатит стоимость транспортировки недопоставленных объемов согласно установленному тарифу.

В компании отмечают, что это решение позволит снизить планируемый размер повышения тарифов на прокачку. Согласно обнародованному в середине сентября проекту постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), был запланирован трехэтапный рост тарифов на транспортировку нефти трубопроводами АО "Укртранснафта" на НПЗ страны. В частности, стоимость транспортировки на Кременчугский НПЗ через два года в зависимости от маршрута могла вырасти в 1,9-3,5 раза.

"Гарантированный объем транспортировки нефти, который обязуется поставить заказчик услуг, позволяет снизить прирост тарифа на прокачку сырья на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером, который ранее базировался на фактических объемах прокачки", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Укртранснафта" и "Укртатнафта" уже обратились к НКРЭКУ с предложениями по корректировке тарифа с учетом плановых показателей увеличения годового объема транспортировки на 41% (на 350 тыс. тонн) – до 1,2 млн тонн.

Ранее "Укртранснафта" рассчитала, что согласно утвержденной регулятором методологии, тариф на первый год при фактическом объеме прокачки на уровне 850 тыс. тонн составит 144 грн/т, при прогнозированной прокачке на уровне 1,2 млн тонн – 132,59 грн/т, при прокачке 2 млн тонн – 116,83 грн/т, при транспортировке 2,5 млн тонн – 110,87 грн/т.

Второй год поэтапного повышения тарифов на транспортировку будет предусматривать тариф на уровне 194,32 грн/т для 850 тыс. тонн, 162,92 грн/т – при прокачке 1,2 млн тонн, 126,50 грн/т – при транспортировке 2 млн тонн, и 113,93 грн/т – при 2,5 млн тонн. На третий год тариф будет составлять 260,78 грн/т – для 850 тыс. тонн, 200,20 грн/т – для объема в 1,2 млн тонн, 136,97 грн/т - для 2 млн тонн, 117,07 грн/т – для 2,5 млн тонн.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.