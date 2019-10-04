Экономика

17:06 04.10.2019

"Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали договор на транспортировку до 1,2 млн тонн/год на условиях ship-or-pay

3 мин читать
"Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали договор на транспортировку до 1,2 млн тонн/год на условиях ship-or-pay

Оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" (УТН) заключил контракт с ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) на транспортировку до 1,2 млн тонн/год нефти с условием ship-or-pay.

"В течение трех лет с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2022-го заказчик услуг гарантирует поставку нефти в объеме не менее 1,2 млн тонн в годовом измерении и не менее 300 тыс. тонн с 1 октября 2022 года по 31 декабря-2022", - говорится в пресс-релизе "Укртранснафты".

Если фактические объемы прокачки сырья на Кременчугский НПЗ будут ниже гарантированных, заказчик в лице "Укртатнафты" оплатит стоимость транспортировки недопоставленных объемов согласно установленному тарифу.

В компании отмечают, что это решение позволит снизить планируемый размер повышения тарифов на прокачку. Согласно обнародованному в середине сентября проекту постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), был запланирован трехэтапный рост тарифов на транспортировку нефти трубопроводами АО "Укртранснафта" на НПЗ страны. В частности, стоимость транспортировки на Кременчугский НПЗ через два года в зависимости от маршрута могла вырасти в 1,9-3,5 раза.

"Гарантированный объем транспортировки нефти, который обязуется поставить заказчик услуг, позволяет снизить прирост тарифа на прокачку сырья на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером, который ранее базировался на фактических объемах прокачки", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Укртранснафта" и "Укртатнафта" уже обратились к НКРЭКУ с предложениями по корректировке тарифа с учетом плановых показателей увеличения годового объема транспортировки на 41% (на 350 тыс. тонн) – до 1,2 млн тонн.

Ранее "Укртранснафта" рассчитала, что согласно утвержденной регулятором методологии, тариф на первый год при фактическом объеме прокачки на уровне 850 тыс. тонн составит 144 грн/т, при прогнозированной прокачке на уровне 1,2 млн тонн – 132,59 грн/т, при прокачке 2 млн тонн – 116,83 грн/т, при транспортировке 2,5 млн тонн – 110,87 грн/т.

Второй год поэтапного повышения тарифов на транспортировку будет предусматривать тариф на уровне 194,32 грн/т для 850 тыс. тонн, 162,92 грн/т – при прокачке 1,2 млн тонн, 126,50 грн/т – при транспортировке 2 млн тонн, и 113,93 грн/т – при 2,5 млн тонн. На третий год тариф будет составлять 260,78 грн/т – для 850 тыс. тонн, 200,20 грн/т – для объема в 1,2 млн тонн, 136,97 грн/т - для 2 млн тонн, 117,07 грн/т – для 2,5 млн тонн.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.

Теги: #договор #укртранснафта #нефть #укртатнафта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 04.10.2019
Цены на нефть закончат неделю в сильном минусе

Цены на нефть закончат неделю в сильном минусе

18:36 03.10.2019
Нефть дешевеет восьмую сессию подряд

Нефть дешевеет восьмую сессию подряд

18:21 01.10.2019
Цены на нефть сократили рост на слабых статданных из США, Brent торгуется у $59,6 за баррель

Цены на нефть сократили рост на слабых статданных из США, Brent торгуется у $59,6 за баррель

11:47 30.09.2019
"Укртранснафта" и "Укртатнафта" обсуждают подписание нового договора на транспортировку на условиях ship-or-pay

"Укртранснафта" и "Укртатнафта" обсуждают подписание нового договора на транспортировку на условиях ship-or-pay

09:08 30.09.2019
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $61,7 за баррель

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $61,7 за баррель

11:19 27.09.2019
"Укртатнафта" выступает против повышения внутренних тарифов на транспортировку нефти, просит вмешаться премьера

"Укртатнафта" выступает против повышения внутренних тарифов на транспортировку нефти, просит вмешаться премьера

18:31 24.09.2019
Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть продолжают снижаться

11:47 24.09.2019
D.Trading из группы ДТЭК договорилось со стартапом а-Gnostics о предиктивной аналитике с использованием AI

D.Trading из группы ДТЭК договорилось со стартапом а-Gnostics о предиктивной аналитике с использованием AI

18:40 23.09.2019
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель

10:26 23.09.2019
У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко: Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

Interpipe Holdings по итогам реструктуризации выпустит облигации на $309,19 млн

Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

Нефть дешевеет восьмую сессию подряд

Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Межфракционное депутатское объединение "За ФЛП" обсуждает повышение годового лимита для 3-й группы "единщиков"

Президент AmCham заявляет о давлении правоохранителей на крупный международный бизнес

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" обеспечить прозрачный отбор страховщика для пассажиров

Лукашенко: Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

Объем реализованной в Украине промпродукции за 8 мес.-2019 возрос на 4,7%

Interpipe Holdings по итогам реструктуризации выпустит облигации на $309,19 млн

Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

Глава Минэкоэнерго Украины предлагает улучшить энергорынок динамическими прайс-кэпами и анонимностью аукционов

"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА