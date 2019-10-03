Экономика

18:19 03.10.2019

"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

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"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

 "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в социальной сети Facebook создала сообщество "Прозора зализныця" для коммуникации компании с общественными организациями, СМИ, поставщиками и покупателями в системе Prozorro по поводу публичных закупок железнодорожной отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова в четверг.

"Две недели назад мы презентовали стратегию закупок общества на 2019-2021 гг. А уже сегодня приглашаем всех, кого интересует эта тема, присоединиться к группе "Прозора зализныця" в Facebook. Это открытая площадка для диалога с партнерами, клиентами, общественными организациями и СМИ", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, участники сообщества будут получать от компании информацию о конкретных шагах и результатах реализации стратегии закупок и антикоррупционной программы "Укрзализныци". Кроме того, участники смогут сообщать о нарушениях при закупках филиалов УЗ, возможных злоупотреблениях должностных лиц общества или поставщиков.

Как отмечается в сообщении, от "Укрзализныци" в работе группы примут участие сотрудники дирекции по закупкам, офиса по антикоррупционной деятельности, департамента экономической и информационной безопасности, департамента информационной политики и связей с общественностью и других структурных подразделений.

Ранее "Укрзализныця" заявила о намерении реформировать систему закупок путем внедрения корпоративной сертификации CIPS (британский институт в сфере закупок и управления цепями поставок).

Теги: #укрзализныця #facebook #закупки
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