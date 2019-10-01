Экономика

22:45 01.10.2019

НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

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НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

Национальный банк Украины (НБУ) и правительство вскоре подпишут меморандум о координации политик, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Сегодня была прекрасная встреча в НБУ. Президент, премьер, председатель НБУ... Почему эти события важны? Первое, президент провел Совет финстабильности не у себя, а в НБУ. Второе, договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости ни одной из институций. Вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, при которых эти действия будут сделаны", - написал Милованов в Facebook поздно вечером во вторник.

По его словам, происходят фундаментальные изменения в отношениях между правительством и НБУ.

"Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальное изменение, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству", - отметил Милованов.

 Как сообщается на сайте президента, по итогам совещания президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Перед нами стоят амбициозные задачи по структурным реформам, борьбе с теневой экономикой и коррупцией. И я верю, что совместными усилиями правительства, парламента и Национального банка мы сможем достичь ускоренного экономического роста".

Теги: #подписание #правительство #нбу #украина #меморандум
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