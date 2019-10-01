Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запущен в Херсоне

Международный сервис по курьерской доставке товаров Glovo начал работу в Херсоне, сообщает пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня сервисом доставки Glovo смогут воспользоваться жители Херсона. Это уже 11 город на карте Украины, где будет работать испанский сервис, доставляющий что угодно в пределах города", - говорится в сообщении.

Размер доставки не должен превышать параметры фирменного рюкзака Glovo 40х40х30 см и вес в 9 кг. Для услуги "Курьер" стоимость фиксированная и составляет 69 грн.

Как сообщалось, ранее генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский сообщил, что сервис планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню – cook-room – в августе 2019 года.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

В Украине сервисом Glovo уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Запорожья, Винницы, Полтавы, Николаева, Чернигова и Херсона. Кроме того, услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении. В случае заказа в другом городе или стране местный курьер позаботится о доставке.